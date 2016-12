SCM-Kapitän Fabian van Olphen sagte vor dem letzten Spiel des Jahres: "Klar freut man sich darauf. Wir haben eine gute Woche hinter uns, sind gut drauf. Das ist ein schönes Spiel gegen ein Spitzenteam." Zuletzt feierte der Pokalsieger einen Triumph in letzter Sekunde gegen Melsungen (27:26). "Gegen die Löwen müssen wir unser bestes Spiel raushauen, um die zu schlagen. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber unschlagbar ist keine Mannschaft", so van Olphen weiter.

Auch der dänische Olympiasieger im SCM-Tor Jannick Green glaubt an einen Erfolg: "Mein Wunsch ist ein Sieg. Eigentlich muss dafür bei uns alles klappen. Die Löwen sind mit Flensburg die beste Mannschaft der Bundesliga." Der 28-Jährige blickte außerdem zurück und voraus: "Ganz oben steht 2016 sicher der DHB-Pokalsieg in Hamburg. Es gab überragende Spiele, aber auch Tiefpunkte, mit großen Niederlagen, wo alles schief lief. Viele Sachen waren schön, aber auch einiges, was man besser machen kann. Im neuen Jahr 2017 werden wir auf unserem guten Weg weitermachen."