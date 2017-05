Maximilian Janke (Leipzig) gegen Finn Lemke (Magdeburg). (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Über 5.000 Tickets gingen für das Match bereits über den Ladentisch, sodass am Mittwoch der Saisonrekord von 5.488 Zuschauern geknackt werden könnte. Sportlich erwartet die Fans sowieso ein tolles Spektakel. Während sich der SC DHfK im Saisonendspurt mit der MT Melsungen um Platz sieben streitet, können die Magdeburger noch die Füchse Berlin auf Rang vier und sogar den THW Kiel auf Tabellenplatz drei abfangen. Vorausgesetzt, die Konkurrenz spielt mit. Nach 16 Spielen in Folge ohne Niederlage dürfte der SCM von der Papierform her als Favorit auflaufen. Aber die Leipziger haben auch etwas zu bieten, gewannen sie doch in den bisherigen drei Punktspielen gegen Magdeburg zwei Partien, die letzte Begegnung endete unentschieden 21:21.