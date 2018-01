Einem Handball-Fest steht nichts mehr im Wege: Am Sonnabend gibt sich der amtierende Meister SG BBM Bietigheim beim HC Rödertal die Ehre. Um den großen Besucheransturm beim "HCL-Klassentreffen" zu bewältigen, verlassen die Rödertalbienen ihre angestammte Sporthalle in Großröhrsdorf und ziehen nach Dresden in die BallsportARENA um. Der MDR ist live vor Ort und hat ab 17:30 Uhr einen Stream geschaltet.

Rödertals Rückraumspielerin Jurgita Markeviciute trug schon das Trikot von Bietigheim. Bildrechte: IMAGO