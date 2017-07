In der kommenden Saison 2017/18 steigen zwei Vereine aus der 2. Bundesliga auf, während zwei Erstligisten in die 2. Liga absteigen. Die vier letztplatzierten Zweitligisten müssen in die 3. Liga, vier Drittligisten rücken in die 2. Liga auf. In der Saison 2018/19 steigen zwei Mannschaften in die Bundesliga auf und fünf Teams müssen runter in die 3. Liga.