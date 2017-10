Die Lausitzer Füchse warten weiter auf den zweiten Saisonsieg. Gegen das Spitzenteam der Bietigheim Steelers kamen sie am Sonntag nicht über ein 2:3 (1:3, 1:0, 0:0) hinaus. Schon im ersten Drittel standen die Weichen früh bedrohlich in Richtung Niederlage. Zweimal Max Lukes und einmal Justin Kelly sorgten nach knapp 13 Minuten bereits für eine solide Drei-Tore-Führung für den Favoriten. Zwei der drei Treffer legte der überragende Matt McKnight auf. Zwar brachte Anders Eriksson Weißwasser noch vor dem Ende des ersten Drittels auf 1:3 heran, eine miserable Powerplay-Quote von 0:5 verhinderte aber mehr als den 2:3-Anschlusstreffer von Marius Schmidt.

Durch die Niederlage verändert sich nichts an der Tabellensituation der Füchse. Nach nun fünf absolvierten Spielen haben sie weiter den ersten Playdown-Platz inne. Bietigheim liefert sich durch den Sieg weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Frankfurt um die Spitzenposition.

Die Eispiraten Crimmitschau haben die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Beim SC Riessersee verloren die Weißwasseraner 1:5 (0:2, 1:0, 0:3). Jakob Mayenschein (7.) brachte den Gastgeber vor 1.853 Zuschauern in Führung, Julian Eichinger erhöhte noch im ersten Drittel (19.). Der zweite Durchgang ging durch den Treffer von Patrick Pohl (33.) an die Eispiraten. Im letzten Drittel trafen dann Jared Gomes (44.), Richard Mueller (50.) und Andreas Driendl (58.) für Riessersee.