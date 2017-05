Fast fünf Stunden von 0:15 Uhr bis 5:05 Uhr am Samstagmorgen dreht sich alles um den 1. FC Magdeburg und dann neben dem 74er Finale auch um einen legendären DFB-Pokalabend. Am 1. November 2000 empfing der 1. FC Magdeburg in der 2. Pokalrunde den FC Bayern München und gewann am Ende im Elfmeterschießen sensationell mit 4:2.

Oliver Kahn bläßt die Wangen auf. Gerade hat er gegen den Viertligisten Magdeburg ein Gegentor kassiert. (Archiv) Bildrechte: IMAGO