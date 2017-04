Am 22. April jährt sich das legendäre Europapokalspiel gegen Girondins Bordeaux zum 30. Mal. Wir zeigen diese Partie noch einmal in voller Länge mit dem Originalkommentar von Joachim Schröter. Mehr als 100.000 Menschen verfolgten damals im Leipziger Zentralstadion den Elfmeter-Krimi, den Torwart René Müller mit seinem Treffer zum 6:5 entschied. Wenn Lok-Spieler wie Uwe Zötzsche darauf angesprochen werden, schwärmen sie wie im Buch "neunzehn87 - Der Triumphzug des 1. FC Lok Leipzig" und sagen: "Da läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter. So ein Spiel vergisst du einfach nicht."

Die Spieler von Lok und Girondins betreten das Stadion (Archiv). Bildrechte: IMAGO