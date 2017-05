Der Deutsche Fußball-Bund terminierte beide Partien, bei denen es um den Aufstieg in die 3. Liga geht, nun zeitgenau. Die Thüringer treten am 28. Mai (Sonntag) um 14:00 Uhr zum Hinspiel in Köln an. Die Entscheidung fällt zwischen den Regionalliga-Gruppensiegern Nordost und West dann am 1. Juni (Donnerstag) ab 17:00 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena.