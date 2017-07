Bildrechte: IMAGO

Bei der EM in Juni in Tiflis gab es durch Hartung, Degen-Frau Alexandra Ndolo und das weibliche Florett-Team Gold, Silber und Bronze. Das macht Mut. Und Ressel zeigt sich überzeugt davon, dass der einst so erfolgsverwöhnte Verband den richtigen Weg eingeschlagen hat.



Dennoch war das Europa-Championat in Georgien für ihn lediglich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Gibt es Medaillenvorgaben für Leipzig? Nein, meinte Ressel. "Das steht nicht im Fokus." Wichtiger sind für ihn beherztes Auftreten, Tatendrang, das Nutzen sich bietender Chancen. "Die Parole muss lauten: Treffer setzen und nicht Treffer vermeiden." Gelingt das schon jetzt in der Sachsen-Metropole, hat Ressel Hoffnung: "Ohne Medaille wollen wir die Heim-WM definitiv nicht verlassen."