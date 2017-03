Seit 19 Jahren gibt es nun schon "Sport im Osten". In dieser Zeit hat sich das Aussehen gelegentlich geändert - zuletzt im November 2009. Am kommenden Dienstag ist es mal wieder so weit.



Pünktlich zur 1400. Sendung erstrahlt SpiO in neuem Gewand. Die Präsentation findet im Rahmen der Liveübertragung des mitteldeutschen Duells zwischen Chemnitz und Magdeburg statt (04. April, 20:15 Uhr). Neben einem neuen Logo wird es auch ein neues Studio geben. Auch die Smartphone-App und die Webseite werden in neuem Glanz erstrahlen.