Jede Woche wird es im Tippspiel ein "Topspiel der Woche" geben. An diesem Wochenende zum Beispiel die Drittliga-Begegnung Karlsruher SC - Hallescher FC. Den Gewinn abräumen können alle, die dieses Topspiel richtig tippen.



Haben mehr als ein Tipper dieses Spiel richtig vorausgesagt, gewinnt die Person, die in der Wochenwertung, also in allen Spielen einer Tipprunde, richtig liegt.



Sind auch hier noch mehrere Tipper punktgleich, entscheidet das Losglück.