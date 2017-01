Nach der 1:3-Pleite in der Champions League ist der Dresdner SC in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der 3:0 (25:21, 25:16, 25:12)-Erfolg beim VfB Suhl in der Wolfsgrube war der siebte Bundesliga-Erfolg der Dresdnerinnen in Folge.