Das zweite Spiel in der Best-of-three-Serie folgt am kommenden Samstag in Dresden (17:30 Uhr). Dann könnte der DSC den erneuten Einzug ins Finale bereits perfekt machen. In diesem Duell hatte in dieser Saison in Pokal und Meisterschaft zumeist Stuttgart die Nase vorne. Im 2. Halbfinale trifft Hauptrundensieger Schweriner SC auf den 1. VC Wiesbaden. Kurios: Am Sonntag gibt es im Fußball die nächste Begegnung Stuttgart gegen Dresden. Dann tritt Dynamo beim VfB in der 2. Liga an.