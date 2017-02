Mit einem guten Start setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl auf 4:0 ab. Dabei fanden die Dresdnerinnen vor allem durch druckvolle Aufschläge zum Erfolg. Die eigene Abwehr stand weitestgehend sicher. Jekaterinburgs Block passte sich aber im Laufe des ersten Satzes gut an das Dresdner Spiel an. Zwischenzeitlich ging das Team aus Russland sogar mit 12:11 in Führung. Doch der DSC riss den ersten Abschnitt noch an sich. Nach einem Block zum 25:22 konnten die Spielerinnen erst einmal durchpusten.

DSC-Trainer Alexander Waibl (Archiv) Bildrechte: IMAGO