Mit sieben von 13 Spielerinnen hat bei Volleyball-Bundesligist Dresdner SC am Dienstag die Saisonvorbereitung begonnen. Vormittag Kraft- und Athletiktraining und Nachmittag Balltraining - so sieht der Alltag der DSC-Spielerinnen in den kommenden Wochen aus. Mitte September geht es dann mit Testspiele in die heiße Vorbereitungsphase.

Bildrechte: DSC 1898 Volleyball GmbH