Der Dresdner SC hat nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg gefeiert. Der deutsche Meister setzte sich am Samstag vor knapp 3.000 Zuschauern in heimischer Halle gegen die Roten Raben Vilsbiburg mit 3:0 (26:24, 25:18, 28:26) durch. Sie wahrten damit ihre Chance auf Platz zwei in der Bundesliga. "Insgesamt war es schon wichtig, dass wir am Ende mit 3:0 gewonnen haben", sagte DSC-Trainer Alexander Waibl. Es war der insgesamt 14. Saisonerfolg.