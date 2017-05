Unbekannt ist Wezorke in Dresden nicht. Von 2009 bis 2011 spielte sie bereits am Bundesstützpunkt des DSC bei den VCO-Talenten. Danach wechselte sie zum 1. VC Wiesbaden, bevor es für ein Jahr in die Schweiz und nach Brasilien ging. Seit 2015 spielte sie für die Roten Raben Vilsbiburg. Nun kehrt Barbara Wezorke nach sechs Jahren zurück in die sächsische Landeshauptstadt.



Die Entscheidung für die DSC Volleyball Damen traf die 24-jährige Mittelblockerin nach intensiven Gesprächen mit Chefcoach Alexander Waibl. Die Rüsselsheimern ist vom Trainerteam und den Entwicklungsmöglichkeiten überzeugt: "Der DSC ist einer der professionellsten Vereine Deutschlands und hat darüber hinaus europaweit einen guten Namen. Ich sehe in Dresden die Möglichkeit, mich persönlich weiter zu entwickeln."

Barbara Wezorke ist vom DSC überzeugt. (Archiv) Bildrechte: DSC 1898 Volleyball GmbH