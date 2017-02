Die Russinnen hatten sich im Hinspiel mit 3:1 gegen die Dresdnerinnen durchgesetzt. Vor allem Kseniia Parubets machte mit 23 Zählern dem Deutschen Meister das Leben schwer. Gut einen Monat später gibt es nun das Wiedersehen in der Dresdner Landeshauptstadt. Angesichts einiger Rückschläge erklärte Außenangreiferin Katharina Schwabe: "Wir haben schon einige Wellentäler in dieser Saison durch. Jetzt müssen wir uns selbst aus dem kleinen Tief kämpfen."

Am Sonntag hatte der DSC erstmals in der Vereinsgeschichte beim Köpenicker SC verloren – und dann auch noch mit 0:3. Damit hat Dresden in dieser Saison schon mehr Niederlagen kassiert (5) als in der Spielzeit 2015/16 insgesamt (4). Schwabe sagte: "Wir müssen jetzt einzig und allein auf uns schauen und versuchen, wieder zu unserer Leistung zu finden, die wir dieses Jahr schon gezeigt haben. Dann ist auch wieder alles möglich, aber nur in kleinen Schritten."