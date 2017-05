Die Volleyballerinnen des Dresdner SC werden in der neuen Saison erstmals nach sieben Jahren wieder im CEV-Cup aufschlagen. Seit 2007 ist der sächsische Bundesligist ohne Unterbrechung auf europäischer Bühne präsent, spielte in den vergangenen sechs Jahren stets in der Champions League. Als Meisterschafts-Dritter ist das Team von Trainer Alexander Waibl in der kommenden Spielzeit für den zweithöchsten Wettbewerb qualifiziert.