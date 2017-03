Dem Waibl-Team gelang mit 6:1 ein Traumstart in die Partie. Beim 20:20 nahm der Coach die Auszeit, trotzdem geriet der Gastgeber 22:24 ins Hintertreffen. Der DSC behielt die Nerven und entschied den Satz noch mit 29:27 für sich.

Auch der zweite und dritte Durchgang blieben lange umkämpft. Doch in der Schlussphase drehten die Dresdner Schmetterlinge angetrieben von den 2649 Zuschauern jedes Mal auf und die Sätze noch zu ihren Gunsten. Nach 86 Spielminuten war der Einzug ins Halbfinale perfekt. Erfolgreichste Scorerin war Außenangreiferin Kadie Rolfzen mit 15 Punkten. Als wertvollste DSC-Spielerin wurde Libero Myrthe Schoot ausgezeichnet.

In der Runde der letzten Vier kommt es zu einer Neuauflage der Vorjahresfinales gegen Allianz MTV Stuttgart. Die erste Partie gegen den Zweiten der Hauptrunde findet am kommenden Samstag in Stuttgart statt.