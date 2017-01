Die Volleyball-Frauen vom Dresdner SC haben in der “Königsklasse“ auch das dritte Spiel verloren. Beim türkischen Star-Ensemble Vakifbank Istanbul kassierte der deutsche Doublegewinner eine glatte 0:3-(12:25, 16:25, 11:25)-Niederlage. Die Elbestädterinnen sind damit noch immer punktlos. Der DSC hatte gleich zu Beginn große Probleme, den druckvollen Angriffen der Gastgeberinnen Paroli zu bieten. Istanbul hatte somit leichtes Spiel und zog auf und davon. Auch in den Folgesätzen leistete sich das Team von Trainer Alexander Waibl zu viele Fehler. Nach 69 Minuten war schließlich die dritte Niederlage besiegelt.

Den nächsten Auftritt in der Champions League steht für Dresden am 8. Februar an. Zum Auftakt der Rückrunde der Gruppenspiele ist dann Vakifbank in der Margon Arena zu Gast.