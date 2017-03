Dresden mit Auftakt nach Maß Der Dresdner SC ist mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg über die Roten Raben Vilsbiburg in die Playoffs gestartet. Damit verschaffte sich der DSC in der Best-of-three-Serie eine optimale Ausgangsposition.

Mit 25:14 überrannten die Schützlinge von Alexander Waibl die Gäste aus Bayern förmlich. Danach hielt Vilsbiburg die Partie zumindest lange offen. Dennoch zog der DSC am Ende an und gewann 25:21. Damit war die Gegenwehr gebrochen. Im letzten Abschnitt deklassierten die Elbestädterinnen Vilsbiburg regelrecht mit einem 25:9. Vor 2.800 Zuschauern in der Margon Arena wurde Kadie Rolfzen vom Dresdner SC zur wertvollsten Spielerin der Partie gewählt.