Schwarz-Weiß Erfurt hat am Sonntag beim USC Münster seine vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Thüringer Volleyballerinnen bleiben nach der 1:3-Pleite (9:25, 25:21, 17:25, 25:27) auf Rang elf, dem einzigen Abstiegsplatz der Volleyball-Bundesliga.

Im ersten Durchgang offenbarten die Gäste vor 921 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel große Annahmeprobleme und mussten sich schnell mit 9:25 geschlagen geben. In Satz zwei kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Manuel Müller auch dank starker Aufschläge ins Spiel und führte zwischenzeitlich sogar mit 12:8. In einer spannenden Schlussphase war der Gastgeber mehrfach auf Augenhöhe, doch SWE behielt die Nerven und glich nach Sätzen zum 1:1 aus.