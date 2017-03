Volleyball | 1. Bundesliga Erfurts Abstieg ist amtlich - Suhl verliert

Das SCHWARZ-WEISS Erfurt Volleyteam ist nach einem knappen Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse wieder aus der 1. Bundesliga abgestiegen. Eine 0:3-Niederlage in Schwerin besiegelte am Mittwochabend den Gang in Liga zwei. Auch Suhl verlor.