Details will der Verein am Mittwoch vor Ort bekanntgeben. Zur Pressekonferenz werden auch der Landrat von Schmalkalden-Meiningen, Peter Heimrich, und der Meininger Bürgermeister Fabian Giesder (beide SPD) erwartet. Nach jahrelangem Streit mit der Deutschen Volleyball-Liga wird die Sporthalle Wolfsgrube in Suhl gegenwärtig umgebaut und modernisiert. Die Arbeiten verzögern sich aber wegen Problemen mit der Baufirma bis mindestens Jahresende, so dass die Damen des VfB eine Übergangslösung brauchen. Zwischenzeitlich waren auch das CCS in Suhl oder ein großes Zelt auf dem Platz der deutschen Einheit im Gespräch.

Bis mindestens Jahresende wird noch an der Suhler Wolfsgrube gewerkelt (Archiv). Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck