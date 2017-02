Erfurterinnen wacker gegen übermächtige Gegnerinnen

Als krasser Außenseiter fuhr Aufsteiger Schwarz-Weiß Erfurt am Mittwoch zum frisch gekürten Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart. Die Verletzung von Erfurts Zuspielerin „Ali“ Skayhans stellte sich als Bänderiss im Fuß heraus, bei der prognostizierten Pause von vier Wochen die Saison damit wohl leider frühzeitig beendet. Für Vertretung Michaela Wessely die Möglichkeit, im heutigen Spiel gegen den Tabellendritten und DVV-Pokalsieger, ihr Können zu zeigen.

Das Hinspiel endete für die SWE-Damen mit einer klaren 0:3-Niederlage, im zweiten Durchgang gar mit 5:25. Die Stuttgarterinnen mit ihrer hochkarätig besetzten Mannschaft spielten auch im Rückspiel solide, aber nicht überragend. Mit Renata Sandor schonte Trainer Guillermo Naranjo Hernandez eine der Top-Ten-Angreiferinnen der Liga. So war Aiyana Whitney mit 10 Punkten erfolgreichste Angreiferin. Topscorerin der Partie war aber Erfurts-Außenangreiferin Antonia Stautz mit 13 Punkten und einer starken Erfolgsquote von 59%. Den ersten Satz holten die Gastgeber mit 25:19. Im zweiten Durchgang gestalteten die Thüringerinnen dann ausgeglichener, hatten aber dennoch mit 25:21 das Nachsehen. Damit war der Widerstand der Erfurter Damen gebrochen und auch der dritte Satz blieb mit 25:17 in der Scharrena. Insgesamt eine verdiente Niederlage gegen einen übermächtigen Gegner. Die Leistung machte allerdings Mut für die kommenden Aufgaben. Erzielte die meisten Punkte der Partie, Suhls-Außenangreiferin Antonia Stautz. Bildrechte: IMAGO

Suhl hadert mit den Nerven

Mit dem Schwung aus dem Thüringer Derbysieg vom Wochenende wollte der VfB Suhl LOTTO Thüringen nun auch am kommenden Mittwoch ab 18.30 Uhr in der Sporthalle „Wolfsgrube“ gegen die Roten Raben aus Vilsbiburg nachlegen. Im Hinspiel war man im ersten Satz gegen die Roten Raben ebenbürtig und schnupperte im ersten Spielabschnitt lange am möglichen Satzgewinn, verlor dann aber doch mit 0:3. Gegen den derzeitigen Tabellensiebenten, der nach der direkten Playoff-Qualifikation (mindestens Platz 6) strebte, hofften die Südthüringerinnen auf einen Überraschungserfolg.

Gegen die Roten Raben zeigte die Mannschaft von Trainer Han Abbing am Mittwochabend eine sehr engagierte Leistung, musste aber letztlich eine 1:3-Niederlage (20:25, 25:27, 25:22, 23:25 ) hinnehmen. "Leider haben wir uns heute nicht belohnt", sagte Abbing. Immer wieder lag die Mannschaft in Führung. Nach zähem und nervösem Beginn und dem folgerichtigen Verlust des ersten Satzes nahmen die Suhlerinnen den Kampf gegen den Favoriten aus Niederbayern an, hatten aber gegen Ende des zweiten Durchganges Pech und konnten nicht nach Sätzen ausgleichen. Dafür führte das VfB-Team im dritten Satz durchgehend und begeisterte die 650 Zuschauer in der heimischen "Wolfsgrube" mit zum Teil sehenswerten Angriffen. Besonders Marrit Jasper, Juliana 'Lia' Valongo de Castro und Kapitänin Claudia Steger punkten ein uns andere Mal. Im vierten Satz hatten die Suhler Damen gar einen 16:12-Vorsprung und später auch das 22:19 verspielt. Die meisten Punkte der Partie (22) sammelte Lena Stigrot für Vilsbiburg. Kapitänin Claudia Steger ging mit einer starken Leistung voran. Punkte brachte es aber nicht. Bildrechte: IMAGO