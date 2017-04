Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben erstmals seit 2011 den Einzug ins Meisterschaftsfinale verpasst. Der amtierende Titelträger unterlag im entscheidenden dritten Spiel der Serie "Best of three" nach etwas mehr als einer Stunde bei MTV Stuttgart mit 0:3.

Dabei war Trainer Alexander Waibl vor der Partie noch sehr optimistisch. Doch schon im ersten Satz zeigte sich, woran es diesmal kranken sollte. Die Annahme des Dresdner SC war zu wackelig. So gerieten die Dresdnerinnen immer wieder unter Druck. Zudem erwischte Außenangreiferin Katharina Schwabe nicht ihren besten Tag. So lastete zu viel auf den Schultern von Liz McMahon.

Irgendwie passte es beim Dresdner SC nicht. Bildrechte: IMAGO

Im ersten Satz lag der DSC ständig in Rückstand, scheiterte dabei immer wieder am starken Stuttgarter Block. Beim 23:15 war der Durchgang eigentlich schon weg, dann gelangen auch Dresden zwei gute Blöcke. Etwas besser startete der Meister von 2016 in den zweiten Satz, konnte zu Beginn einige tolle Ballwechsel für sich entscheiden und führte auch mit 8:4. Doch dann kamen wieder die alten Schwächen, Stuttgart machte fünf Punkte in Folge und holte sich schließlich mit 25:19 Satz zwei.