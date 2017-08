Der Bundesligist Schwarz-Weiss Erfurt ist am Montag mit acht Spielerinnen ins Training gestartet. Wie Geschäftsführer Heiko Herzberg auf Anfrage des MDR erklärte, sind für den Bundesliga-Kader zehn bis zwölf Spielerinnen geplant.

Beim Vertrag der Annahme- und Außenspielerin Annalena Grätz ist die Tinte kaum trocken. Wie die Thüringer am Montag mitteilten, unterschrieb die 20-Jährige einen Einjahresvertrag mit der Option, dass der Kontrakt verlängert wird. Die gebürtige Brandenburgerin wurde beim VC Olympia Berlin ausgebildet und spielte in der vergangenen Saison beim Köpenicker SC, mit dem sie es in die Pre-Playoffs schaffte.