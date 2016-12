VfB-Geschäftsführer Heiko Koch plant derzeit keine Transfers. Bildrechte: VfB Sport und Marketing GmbH

Ab 6. März 2017 wird die Sporthalle des VfB Suhl umgebaut. Das bestätigte Geschäftsführer Heiko Koch in einem Interview, das auf der Website der Thüringer Volleyballerinnen veröffentlicht wurde. Darin teilt Koch mit, dass die Arbeiten "idealerweise im September" abgeschlossen werden sollen.



Der Umbau ist für den Erhalt des Bundesliga-Volleyballs in Suhl überlebenswichtig, da die "Wölfe" in der aktuell 7,56 Meter hohen Halle nur mit einer nur noch in dieser Saison gültigen Ausnahmegenehmigung der Volleyball-Bundesliga (VBL) spielen dürften - gefordert werden eigentlich neun Meter Höhe. Nach dem Umbau könne sich der Verein wieder auf Maßnahmen konzentrieren, die ihn mittelfristig zu einem festen und seriösen Mitglied der VBL werden lassen, sagte Koch.



Aktuell steht der VfB nach elf Spieltagen auf Rang zehn der Bundesliga und damit nur einen Rang vor den Abstiegsplätzen. Auf dem Transfermarkt aktiv werden wollen die Suhler laut ihrem Geschäftsführer aber vorerst nicht: "Derzeit haben wir nichts geplant. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten und die letzten Monate analysieren."



