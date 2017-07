Lauren Plum kommt aus Vilsbiburg. Bildrechte: fiktion plus bilderfabrik/Tom Tutsch

Die US-Amerikanerin kommt von Bundesliga-Konkurrent Rote Raben Vilsbiburg, wo sie eine Saison spielte. Mit den Niederbayern erreichte sie in der vergangenen Saison das Meisterschafts-Viertelfinale. Han Abbing freut sich auf die 1,75 Meter große US-Amerikanerin: "Ich bin froh, dass wir mit Lauren so eine gute und bundesligaerfahrene Spielerin zu uns lotsen konnten", wird der Niederländer in der Mitteilung des Vereins zitiert. Vor ihrem Gastspiel in Vilsbiburg sammelte die 24-Jähige Erfahrung an der US-University of Oregon, in Puerto Rico und beim französischen Erstligisten ASPTT Mulhouse.