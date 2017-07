Die "Wolfsgrube" in Suhl. (Archiv)

Die "Wolfsgrube" in Suhl. (Archiv) Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Frauen-Bundesligist VfB Suhl steht zum Saisonstart ohne Spielstätte da. Der Club kann nicht wie geplant sein erstes Heimspiel in der umgebauten und sanierten Heimhalle Wolfsgrube austragen.

Nach Angaben der Stadt Suhl kann der Ablaufplan der Bauarbeiten an der Wolfsgrube nicht eingehalten werden. Als möglicher neuer Fertigstellungstermin wurde der 31. Dezember genannt. Aber auch dieser ist nicht sicher, wie der VfB Suhl am Dienstag mitteilte. Eigentlich sollte der VfB am 21. Oktober seinen Heimauftakt gegen MTV Stuttgart bestreiten.