Nach 14 Jahren im Volleyball-Oberhaus zieht sich der VfB Suhl aus wirtschaftlichen Gründen aus der Bundesliga zurück. Das gab der Verein am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Demnach fehlt dem DVV-Pokalsieger von 2008 eine Summe von 94.000 Euro. Der VfB habe sich daher entschlossen, den Lizenzantrag für die kommende Spielzeit der Frauen-Bundesliga zum 31. Mai zurückzuziehen. "Ziel für die neue Saison war es, die Qualität der 1. Bundesligamannschaft auf ein konkurrenzfähiges Niveau anzuheben. Der bisher erzielte Etat lässt dies aber nicht im erforderlichen Maß zu" , heißt es in der Mitteilung.