Den anvisierten Halbfinal-Einzug müssen die Volleyball-Frauen des Dresdner SC erst einmal verschieben. Der DSC ließ bei den Roten Raben Vilsbiburg Federn und verlor mit 1:3. Nun muss das Waibl-Team auf das dritte Playoff-Spiel am Sonnabend in eigener Halle hoffen.

Die Dresdnerinnen mussten auf Mittelblockerin Jennifer Cross verzichten, die von einem Magen-Darm-Infekt geplagt wurde. Nach dem glatten 3:0 in der ersten Partie wollte der DSC auch bei den Niederbayerinnen nichts anbrennen lassen. Und das Team von Trainer Alexander Waibl schien auf einem guten Weg zu sein. Zwar lagen die Gastgeberinnen im ersten Satz mit 11:8 vorn, doch mit einer Aufschlagserie von Mareen Apitz sowie guter Blockarbeit drehten die Dresdnerinnen den Spieß um und gingen ihrerseits mit 17:11 in Führung. Schließlich hieß es 25:14 für den DSC.

Ab dem zweiten Durchgang wackelte beim Titelverteidiger immer mehr die Annahme. Dagegen nutzten die Roten Raben ihre Chancen konsequent und schafften mit 25:15 den Satzausgleich. In Durchgang drei erarbeitete sich Dresden klare Vorteile und lag deutlich auf Kurs (22:17). Doch nach zahlreichen Fehlern ging auch der Durchgang mit 26:28 verloren. Im vierten Satz führte der Meister schon mit 16:13, aber die Roten Raben gaben nie auf und nach 106 Minuten verwandelten sie den ersten Matchball zum Sieg.



Nach der Partie gab DSC-Coach Alexander Waibl seine Analyse ab: "Mit Katharina Schwabe hat sich schon im ersten Satz eine unserer wichtigsten Annahmespielerinnen am Fuß verletzt. Das konnten wir nicht gut kompensieren. Insgesamt hatten wir dann große Annahmeprobleme und waren auch im Angriff nicht so durchsetzungsstark."