Den ersten Satz mussten die Suhler Wölfe, die mit Katarina Osadchuk, Tereza Patocka, Krista Marie DeGeest, Lauren Plum, Katarzyna Bryda und Alexandra Lindsay Malloy begannen, mit 17:25 deutlich an die Hessinnen abgeben. Vor allem die oft in Szene gesetzte Malloy konnte ihre Angriffsschläge nicht in Punkte ummünzen. Auf der anderen Seite machte es Kimberley Drewniok besser. Die Diagonalangreiferin trug sechs Punkte zum Satzgewinn bei. Den zweiten Satz konnten die Thüringerinnen bis zum Stand von 15:15 ausgeglichen gestalten, doch danach setzte sich der VC Wiesbaden erneut ab und gewann schließlich auch diesen Satz deutlich mit 25:18.