Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC wird es auf dem internationalen Parkett immer schwerer. Am Dienstag verlor der deutsche Meister beim Topfavoriten Uralochka NTMK Jekaterinburg auch sein zweites Spiel in der Champions League mit 1:3. Zum Auftakt hatte Dresden bereits gegen Klubweltmeister Eczacibasi Istanbul eine 0:3-Niederlage einstecken müssen.

Im zweiten Abschnitt änderte sich das Bild. Der russische Vizemeister agierte viel schwungvoller, beim DSC klemmte es plötzlich bei der Annahme. Nach dem 7:15 kamen die Sächsinnen zwar noch einmal auf 14:15 heran, doch am Ende hieß es 25:17 für die Russinnen. Jetzt kamen die Gastgeberinnen richtig in Fahrt. Bei den Dresdnerinnen war der Block nicht mehr so präsent, zudem unterliefen im Angriff zu viele Fehler. Als Quittung gingen auch der dritte (20:25) und vierte Satz (16:25) verloren.



Beste Scorerin auf Seiten des DSC war Diagonalangreiferin Liz McMahon mit 16 Punkten. Außenangreiferin Katharina Schwabe und Mittelblockerin Brittnee Cooper brachten es auf jeweils zehn Zähler. DSC-Spielerin Mythe Schoot fasste das Spiel zusammen: "Wenn wir ein bisschen besser gespielt und mehr Überzeugung gezeigt hätten, hätten wir gewinnen können. Es liegt an unserer eigenen Leistung, dass wir es heute nicht geschafft haben. Im ersten Satz haben wir gut gespielt, dann leider nicht mehr.“