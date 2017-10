Der Dresdner SC hat sich mit 3:1 (20:25, 25:23, 25:14, 25:17) beim VC Wiesbaden durchgesetzt. Für das Team von Trainer Alexander Waibl war es der zweite Sieg im dritten Saisonspiel. Vor 2.017 Zuschauern musste der DSC auf Marrit Jasper (Bänderriss) und auf Mittelblockerin Ivana Mrdak verzichten. Beide Teams begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe. In der Schlussphase entschied eine Aufschlagserie der eingewechselten Annalena Mach zugunsten der Gastgeberinnen. Als der DSC im zweiten Abschnitt mit 9:12 zurücklag, wechselte Waibl Zuspielerin Mareen Apitz ein. Mit ihr drehten die Gäste die Partie. Nach 97 Minuten verwandelten die Elbestädterinnen den ersten Matchball zum Sieg und zogen in der Tabelle am VC Wiesbaden vorbei.