Der Dresdner SC hat das Verfolgerduell gegen den SC Potsdam für sich entschieden. Im Heimspiel des Dritten gegen den Vierten behielt der Doublegewinner am Mittwoch mit 3:1 die Oberhand.

Der erste Satz verlief lange Zeit ausgeglichen (16:16), ehe sich die auf vier Positionen veränderte Startformation des DSC allmählich absetzen konnte. Dresden profitierte dabei auch von einer schwachen Vorstellung der Potsdamer Topangreiferin Roslandy Acosta, der kein einziger Punkt gelang. Im zweiten Abschnitt führte Potsdam zwischenzeitlich mit vier Punkten (17:13), doch dann steigerte sich Dresden und brachte wieder mehr Dynamik ins eigene Spiel. Zudem wendeten starke Aufschläge das Blatt für den DSC, der am Ende mit 25:19 die Nase vorn hatte.

Im dritten Satz sahen die Zuschauer ein Abbild des vorherigen Abschnitts – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Dresden führte bereits mit 8:4, ehe Potsdam plötzlich aufdrehte. Vor allem die Angriffsschläge von Marta Drpa stellte die DSC-Abwehr immer wieder vor Probleme. Somit ging der Durchgang mit 25:21 an den SCP. Auch im Anschluss blieb Dresden lange unter seinen Ansprüchen. Schnell führte Potsdam mit 18:11. Doch die fehlende Konstanz machte den Gästen einen Strich durch die Rechnung. So kämpfte sich der DSC wieder heran und ging selbst in Front. Nach 105 Minuten wurde schließlich der zweite Matchball zum Heimsieg genutzt.