Der Sturmlauf des Dresdner SC geht weiter. Am Samstagabend hatte der Deutsche Meister den VC Wiesbaden zu Gast und ließ den Hessinnen beim 3:0 keine Chance. Für die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl war es der achte Sieg in Folge – eine stolze Serie.

Die Dresdnerinnen waren gewarnt. In der vergangenen Saison gab es eine 0:3-Heimniederlage gegen Wiesbaden. Ähnliche Befürchtungen brauchten die Elbestädterinnen diesmal nicht haben. Bereits der erste Satz wurde eine Demonstration der Stärke. Kraftvolle Aufschläge und gute Blockarbeit ließen die Wiesbadenerinnen nicht ins Spiel kommen. Folglich ging der Durchgang mit 25:17 an den Deutschen Meister. Die 2.813 Zuschauer in der Arena brauchten auch weiterhin keine Befürchtungen haben, dass ihr Team nachlässt. Mit 25:20 und 25:22 wurden die anderen Sätze gewonnen.



Nach 73 Minuten verwandelten die Dresdnerinnen den fünften Matchball und mischen weiterhin kräftig um die Spitze mit. Das Konzept von DSC-Coach Waibl ging auf: "Wir haben gut aufgeschlagen, hatten im Angriff die besseren Lösungen und mit unserer guten Block-Feldabwehr haben wir es dem Gegner schwer gemacht, gegen uns zu punkten."