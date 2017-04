Ein Heimspiel muss nicht immer ein Vorteil sein: Das mussten die Volleyballerinnen des Dresdner SC am Sonnabend erleben. Trotz einer 2:1-Satzführung ging die Partie gegen den MTV Stuttgart am Ende mit 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 23:25, 9:15) verloren. Dresden kassierte damit in der Serie "Best of three" den 1:1-Ausgleich.