Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt. Potsdam fand den Rhythmus, während sich bei den Gästen immer mehr Fehler einschlichen. Vor allem die Annahme wackelte, der Block erwies sich als löchrig und auch im Angriff konnten sich die DSC-Frauen nicht mehr so gut in Szene setzen. Daran änderte sich auch in der Folge nichts. Nach 105 Minuten verwandelten die Brandenburgerinnen den ersten Matchball zum Sieg. Erfolgreichste Scorerin bei den Dresdnerinnen war Liz McMahon mit 17 Punkten, als wertvollste Spielerin wurde Jocelynn Birks geehrt.



"Nach dem sehr guten ersten Satz haben wir die Spannung verloren. Das Spiel war generell nicht auf einem sehr guten Niveau, es war geprägt von vielen Auf und Abs. Zum Schluss haben wir uns in den wichtigen Momenten immer zwei, drei dumme Fehler geleistet", sagte DSC-Coach Waibl im Anschluss an die Partie.

Brittnee Cooper machte 13 Punkte für den DSC. (Archiv) Bildrechte: IMAGO