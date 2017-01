Die Volleyball-Frauen vom VfB Suhl sind mit einer faustdicken Überraschung ins neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Han Abbing feierte am Mittwochabend einen glatten 3:0-Erfolg beim favorisierten VC Wiesbaden.

Trainer Han Abbing hatte sein Team gegen Wiesbaden gut eingestellt. Bildrechte: IMAGO

Nach ausgeglichenem Beginn (6:6) setzten sich die druckvoll agierenden Gäste vor 1.573 Zuschauern sukzessive ab (22:19) und holten den ersten Satz mit 25:20. Wesentlich umkämpfter war der zweite Durchgang. Beide Teams lieferten sich lange Ballwechsel, doch Suhl hatte am Ende mit 26:24 die Nase vorn. Im dritten Satz führte der VfB bereits mit 15:8, doch Wiesbaden kämpfte sich nach einer Auszeit wieder heran (19:17/22:23). Die Gäste behielten aber in der Schlussphase die Nerven und nutzten ihren ersten Matchball nach 78 Minuten (25:22) zum dritten Sieg in dieser Saison.