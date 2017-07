Was für ein verrücktes Spiel zum Auftakt der Saison in Halle. Insgesamt fielen acht Tore, der HFC holte binnen elf Minuten einen Drei-Tore-Rückstand auf und kam so noch zu einem Zähler im ersten Saisonspiel. Nach dem 2:4 eroberten sich die Hallenser beim Anstoß von Paderborn blitzschnell den Ball und brachten die Kugel zu Sliskovic, der aus 13 Metern zentraler Position mit Wucht auf 3:4 verkürzte.