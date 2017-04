Jubel nach einem Werner-Tor beim Hinspiel in Leipzig. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die Partie am Mittwoch am Mainzer Stadion am Bruchweg hat aber noch eine andere Überschrift: Heimschwäche gegen Auswärtsschwäche. Die Gastgeber gewannen nur eins der letzten sechs Heimspiele. RB konnte dagegen nur eins der letzten sechs Auswärtsspiele gewinnen. Vier Tage nach dem Heimsieg gegen Darmstadt dürfte RBL-Trainer Ralph Hasenhüttl darauf hoffen, dass Angreifer Timo Werner nach einem Muskelfaserriss sein Comeback geben kann. Laut "Bild"-Zeitung und "Leipziger Volkszeitung" stehen die Chancen gut, dass der Nationalstürmer in Mainz auflaufen kann. "Mir geht es schon wieder sehr gut. Bei den Sprints spüre ich nichts mehr, alles andere mit dem Ball teste ich jetzt aus" , wird der Angreifer in der "Bild" zitiert. Das Hinspiel gewann RB übrigens 3:1, Werner machte damals im November zwei Tore.



dh