Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat sich am Dienstag überraschend an das Gericht gewandt. Dabei versuchte sie ihr bisheriges distanziertes und weitgehend emotionsloses Verhalten im NSU-Prozess zu erklären. Von ihrem Verteidiger Mathias Grasel ließ Zschäpe in einer mehrseitigen Erklärung vortragen, dass sie sich so verhalten habe, um nicht psychisch zusammenzubrechen.

Beate Zschäpe Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als Beispiel nannte die Angeklagte im NSU-Prozess den Appell der Mutter des NSU-Mordopfers Halit Yozgat "von Frau zu Frau". Auch die Bekennervideos im Gerichtssaal mit den Bildern von Mordopfern und die Schilderung der rassistischen Motive des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) hätten sie erschreckt. Sie habe die Taten ihrer beiden langjährigen Untergrund-Kameraden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt damit nicht länger verdrängen können, so die 42-Jährige.



Außerdem hätten ihre Altverteidiger Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm sie angewiesen, zu schweigen und möglichst wenige Regungen zu zeigen. Sie sei jedoch von vielen Zeugenaussagen, insbesondere von Angehörigen der NSU-Opfer, erschüttert gewesen. Ihr Bedauern über die Taten des NSU und ihre Distanzierung von der rechten Szene seien ernst gemeint, hieß es.

Kühle Reaktion von Nebenklage-Anwalt

Nebenklage Anwalt Sebastian Scharmer, der Angehörige des Dortmunder NSU-Opfers Mehmet Kubaşık vertritt, zeigte sich von Zschäpes Aussagen wenig beeindruckt: "Es fiel mir schwer bei dieser Erklärung im Raum zu bleiben, weil sie gesagt hat sie würde ehrlich bedauern, aber trotzdem weiter keine Frage beantworten, das solle man ihr nicht übel nehmen. Das halte ich für ziemlich daneben, ich halte das für taktisch und es wird wahrscheinlich nicht verhindern, dass sie verurteilt wird.“ Auch Nebenklage-Anwalt Bernd Behnke sprach von einer "reinen Schutzbehauptung".

Erklärung unmittelbar vor Verkündigung des Gutachtens

Zschäpes Verteidiger verlas die Erklärung unmittelbar vor dem ursprünglich für Dienstag angesetzten Vortrag des Sachverständigen Henning Saß. Von dessen forensisch-psychiatrischen Gutachten zu Zschäpe hängt es maßgeblich ab, ob die Angeklagte irgendwann wieder frei kommt oder ob sie bis ans Lebensende in Haft bleibt, der sogenannten Sicherungsverwahrung, die sich an eine verbüßte Haftstrafe anschließt. Bereits am letzten Prozesstag des vergangenen Jahres waren offenbar Ergebnisse aus dem Gutachten durchgesickert. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, gebe es laut Gutachter Saß bei Zschäpe keine Hinweise auf Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit. Wann er das Gutachten abgibt, ist unklar, da am Mittwoch nun zunächst die Prozessbeteiligten zu Zschäpes Erklärung Stellung nehmen.