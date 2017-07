NSU-Prozess Gericht lehnt Psychiater Bauer als Sachverständigen ab

Beate Zschäpe mit ihren Anwälten im Gerichtssaal Bildrechte: dpa

Psychiater Bauer hatte die Angeklagte Beate Zschäpe im NSU-Verfahren sieben Mal für jeweils zwei Stunden in der Untersuchungshaft in der Münchner Strafvollzugsanstalt Stadelheim besucht. Dabei habe sie ihm Einzelheiten berichtet, die sie vor dem Oberlandesgericht nicht oder nur am Rande erwähnt habe. Beispielsweise soll es um ihre schwierige Beziehung zu ihrer alkoholkranken Mutter und zu den Prügelattacken von Uwe Böhnhardt gegangen sein. Darüber hätten bislang nicht einmal ihre Verteidiger Bescheid gewusst. Verschweigen und Verdrängen sei ein typisches Verhaltensmuster für Opfer von Gewalt, insbesondere für missbrauchte Frauen, so Bauer. Nach dem Abtauchen des Trios in den Untergrund habe Zschäpe dann beständig Angst gehabt, Böhnhardt könnte sich erneut von ihr trennen. Deshalb habe sie ihm auch immer wieder verziehen. Später war bekannt geworden, dass Bauer versucht hatte, Zschäpe Pralinen mit in die Untersuchungshaft zu bringen, was der als "humanitäre Geste" zu rechtfertigen versuchte.



Über diese Gespräche hatte er im Auftrag von Zschäpes Wahlverteidigern Mathias Grasel und Hermann Borchert als Zeuge ausgesagt. Dabei hatte er vor Gericht als Sachverständiger befunden, dass Zschäpe wegen einer schweren abhängigen Persönlichkeitsstörung nur eingeschränkt schuldfähig sei. Nach dem Prozess hatte er der Zeitung "Die Welt" in einer E-Mail an den Online-Chef einen "exklusiven Beitrag" angeboten. Darin sprach er von "Hexenverbrennung" und davon, dass seine Begutachtung Zschäpes "einigen nicht passe". Damit impliziere Bauer eine Vorverurteilung der Angeklagten, so das Gericht.