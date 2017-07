Angeklagte Beate Zschäpe. Bundesanwalt will Plädoyer nicht an "jeglichen Verständnishorizont anpassen" Bildrechte: dpa

Die Verteidigung der Angeklagten Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben wollen das Plädoyer der Bundesanwaltschaft mitscheiden lassen. Es sei für ihre Mandanten nicht möglich, den für 22 Stunden geplanten Schlussvortrag der Ankläger zu folgen. Dem widersprach die Bundesanwaltschaft. Tonaufnahmen seien in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen. Es sei auch nicht Aufgabe der Ankläger, "ihr Plädoyer an jeglichen Verständnishorizont anzupassen". Auch Richter Götzl entgegnete, eine Tonaufnahme sei für eine sachgerechte Verteidigung nicht erforderlich. Ersatzweise forderte Wohllebens Anwalt einen Stenotypisten mit der Mitschrift des Plädoyers zu beauftragen. Dieser Forderung schlossen sich die Verteidiger der fünf Angeklagten an. Darüber will das Gericht jetzt beraten.



Die Beweisaufnahme in dem Terrorverfahren dauerte mehr als vier Jahre. In dem Verfahren gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und vier mutmaßliche NSU-Helfer geht es um die zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehr als ein Dutzend Raubüberfälle, die dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) vorgeworfen werden. Der Hauptangeklagten droht lebenslange Haft.