Wählen Sie Ihre Highlights aus 25 Jahren Das MDR THÜRINGEN JOURNAL-Wunschkonzert

Viel ist geschehen in der 25-jährigen Geschichte unseres Regionalmagazins: Wir haben 50 der interessantesten Beiträge aus den Archiven geholt und suchen daraus die drei Top-Themen der Thüringer. Wählen Sie Ihre Highlights aus 25 Jahren MDR THÜRINGEN JOURNAL! Die drei meistgeklickten Beiträge senden wir in unserer Jubiläums-Sendung in der zweiten Januarwoche.