"Personal ist Goldstaub" - das sagte ein Kundenbetreuer im Gespräch mit MDR THÜRINGEN. An allen Ecken und Enden würden bei Abellio Triebwagenführer und Kundenbetreuer fehlen. Deshalb waren nach Angaben des Unternehmens allein zwischen dem 23. und dem 27. Juni 75 Züge im gesamten Streckennetz ausgefallen. Weil die verbleibenden Kollegen deshalb hart am Limit arbeiteten, gebe es immer mehr Krankenstände - eine Spirale, die nicht aufzuhalten sei. Hinzu komme noch die Urlaubszeit.

Nun hat die Nahverkehrsservicegesellschaft reagiert. Normalerweise zahlt sie dem privaten Verkehrsunternehmen Abellio für jeden gefahrenen Kilometer einen Zuschuss vom Land Thüringen. 50.000 Euro seien jedoch bislang nicht an das Verkehrsunternehmen gezahlt worden, heißt es in einem Schreiben an den MDR. Schließlich könne man nicht für etwas zahlen, das nicht geleistet wurde. Außerdem ist Abellio aufgefordert, einen Plan wegen der - so wörtlich - inakzeptablen Personalsituation - vorzulegen.