Die Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen kündigte jetzt Konsequenzen an. Geschäftsführer Thomas Grewing sagte MDR THÜRINGEN, in diesen Fällen könne kein Zuschuss gezahlt werden. Er wolle diese Vorfälle sehr akribisch auswerten. Für jeden gefahrenen Kilometer erhält das private Verkehrsunternehmen Abellio normalerweise einen Zuschuss vom Land Thüringen. Die Nahverkehrsservicegesellschaft organisiert im Freistaat den Bahnverkehr und ist eine hundertprozentige Tochter des Landes. Thüringen zahlt jährlich 220 Millionen Euro an Unternehmen, um den Nahverkehr abzusichern.



Abellio teilte schriftlich mit, dass die Personaldecke in der Urlaubszeit und durch einen erhöhten Krankenstand angespannt sei. Grewing will dieses Argument nicht gelten lassen. Jedes Unternehmen müsse sich auch während der Urlaubszeit organisieren, sagte er. Es gebe eine vertragliche Verpflichtung, wonach Abellio, die DB-Regio oder die Erfurter Bahn ihre Leistungen erbringen müssen.



Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in Thüringen forderte Abellio dazu auf, sofort die Mängel im Personalbereich abzustellen. Laut Landeschef Mario Noack sind es die Angestellten, die Managementfehler ausbaden müssen, beispielsweise durch Überstunden.