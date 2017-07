Thüringer Abiturienten dürften auch in diesem Jahr bundesweit zu den Spitzenabsolventen gehören. Nach Angaben des Bildungsministeriums schlossen Thüringer Schüler die Prüfungen mit einem Notendurchschnitt von 2,18 ab. Im Vorjahr lag der Schnitt ebenfalls bei 2,18 - und da lag Thüringen unter den Bundesländern ganz vorne. Die bundesweiten Vergleichswerte für das Schuljahr 2016/17 liegen erst im Herbst vor.

Insgesamt nahmen in diesem Schuljahr 6.750 Schüler in den Gymnasien, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen, beruflichen Gymnasien und Kollegs an den Prüfungen teil. Davon bestanden 6.608 ihr Abitur. Das macht einen Anteil von 97,9 Prozent. Jeder Sechste davon schloss mit einer Note von 1,5 oder besser ab. Die Bestnote von 1,0 schafften im abgelaufenen Schuljahr 169 Schüler. Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler sagte, "die Prüfungsergebnisse der Thüringer Abiturientinnen und Abiturienten sind über mehrere Jahre hinweg sehr stabil. Die Anforderungen wurden nicht geändert."